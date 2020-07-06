Пострадавший при падении вертолета в Ростовской области госпитализирован

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Мужчина, пострадавший при падении вертолета Ми-2 рядом с поселком Кирсалово в Ростовской области, госпитализирован, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС. У него перелом ноги, ушибы и ссадины.

Еще один человек погиб.

Вертолет упал в реку. По предварительной информации, к падению вертолета мог привести отказ двигателя.

По факту проверки начали СК и прокуратура. Об этом сообщили пресс-службы Южной транспортной прокуратуры и московского межрегионального следственного управления на транспорте.