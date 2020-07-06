Алтаец, задушивший тросом женщину и двух ее детей, получил пожизненный срок

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Алтайский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Славгорода за убийство женщины и двоих детей, получившее большой общественный резонанс. Об этом сообщает пресс-центр региональной прокуратуры в понедельник.

"В августе 2019 года осужденный повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в Славгород. В пути следования между ним и женщиной произошла ссора", - говорится в сообщении.

В ходе ссоры мужчина убил женщину и двух детей 4 и 9 лет, так как они стали свидетелями случившегося.

Судом он признан виновным по пунктам "а, в, д, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Помимо назначения пожизненного срока, удовлетворены иски о взыскании компенсации морального вреда родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что убийство вызвало широкий общественный резонанс в крае. Известно, что женщину и детей осужденный задушил автомобильным тросом, после чего закопал их тела в лесополосе.