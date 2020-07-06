ФСБ пресекла канал сбыта синтетических наркотиков в двух регионах России

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщает о задержании трех наркокурьеров из Ленинградской области, причастных к сбыту наркотиков в ряде регионов России (Центральный и Южный федеральный округа), у задержанных изъяты более 40 кг амфетамина и 10 кг МДМА (таблетки экстази).

Как заявили "Интерфаксу" в понедельник в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, сотрудники спецслужбы ликвидировали сеть межрегиональных каналов поставок особо крупных партий синтетических наркотиков.

По данным ФСБ, на территориях Московской и Ярославской областей были задержаны три межрегиональных наркокурьера, которые на автомобилях ехали из Ленинградской области. "В тайниках их транспортных средств обнаружено и изъято не менее 45 кг амфетамина и 10 кг МДМА в виде 23 тысяч таблеток", - сказали в ЦОС.

В отношении задержанных следственными подразделениями ФСБ возбуждено два уголовных дела и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Изъятые наркотики предназначались для сбыта на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей, а также в Краснодарском крае, пояснили в ЦОС.