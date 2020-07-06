Петербургский курьер арестован на сутки за нецензурную надпись на автомобиле полиции

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности сотрудника службы по доставке еды Георгия Рожкова, который написал непристойное слово на полицейском автомобиле в центре города.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов северной столицы, Рожков получил наказание в виде административного ареста на сутки.

Суд установил, что ночью 27 июня на улице Рубинштейна мужчина повредил служебный автомобиль патрульно-постовой службы полиции "Форд Транзит", написав черным маркером на задних дверях "надпись нецензурной брани".

Рожков вину в мелком хулиганстве признал полностью, в содеянном раскаялся и заверил, что сделал выводы, говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, по данному факту также возбуждено уголовное дело о вандализме. Вместе с Рожковым в материалах фигурирует его коллега, с которым они работают в службе по доставке еды.