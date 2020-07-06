Путин поручил ужесточить наказания за нарушения при обращении с животными

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ изменить законодательство с целью усиления административной ответственности за жестокое обращение с животными.

В частности, кабмину до 1 декабря поручено "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области обращения с животными", отмечается в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

До 1 ноября правительству поручено определить меры господдержки оказавшихся в сложной финансовой ситуации в результате введения ограничений из-за коронавируса приютов для животных.

К 1 сентября Минприроды России поручено сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в области обращения с животными, и привлечь к ее работе представителей палат Федерального Собрания, органов госвласти субъектов, экспертного сообщества и общественных организаций в целях подготовки соответствующих предложений.

Генеральной прокуратуре совместно с МВД России президент поручил провести проверку всех фактов нарушения законодательства в области обращения с животными, о которых представители общественных организаций рассказали на прошедшей 5 июня встрече. Доклад должен быть представлен по этому вопросу до 1 сентября.