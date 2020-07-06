Троих охранников бара в Челябинске отправили в колонию за грабежи посетителей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Челябинска огласил приговор трем бывшим охранникам кафе-бара "Шейкер", грабившим состоятельных посетителей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

По данным следствия, с октября по декабрь 2017 года они присматривали в баре состоятельных клиентов, а после того как посетитель уходил, нападали на него и забирали ценные вещи. Преступники использовали газовый баллончик и электрошокер, похищенные ценности сдавали в ломбард. Организатором группы был ранее судимый мужчина, также работавший охранником в этом баре.

Суд признал их виновными по части 2 и части 4 статьи 162 УК РФ (разбой) и приговорил к срокам от 10 до 15 лет в колонии строгого режима.

В деле фигурируют 12 потерпевших.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших о возмещении причиненного материального вреда на общую сумму более 350 тыс. рублей.