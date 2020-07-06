Рейсы "Кометы" вдоль южного побережья Крыма отменили по техпричинам

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Рейсы морского пассажирского судна на подводных крыльях "Комета" из Севастополя в Ялту и обратно, анонсированные ранее, временно отменили по техническим причинам, сообщил оператор перевозок.

"Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения", - говорится в сообщении компании "Морские скоростные пассажирские перевозки".

Информацию о возобновлении перевозок можно получить на официальном сайте перевозчика и по телефону "горячей линии" (8-800-234-32-32).

Как сообщалось, продажа билетов началась с 29 июня. Рейсы должны были возобновиться с июля.

Ожидалось, что в текущем году "Комета" будет совершать два рейса в день – в 2019-м их было четыре. Стоимость билетов осталась прежней: стандарт – 500 рублей, комфорт – 800, для детей – 200.

"Комета 120М" – быстроходное судно на подводных крыльях, которое может перевозить до 120 пассажиров со скоростью около 65 км/ч (35 узлов). Старт регулярному сообщению по маршруту Севастополь - Ялта - Севастополь дан летом 2018 года. В прошлом году навигация началась 1 июня, за сезон перевезли 39 тыс. пассажиров.

ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки" создано в октябре 2017 года. Учредителем является судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), входящий в концерн "Калашников".