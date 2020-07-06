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В Смоленске завели дело на полицейского, удалявшего данные о штрафах за пьяную езду

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении сотрудника УГИБДД России по Смоленской области, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что сотрудник управления с июля 2016 по июнь 2019 года изменил и удалил из информационной системы сведения о 8 делах об административных правонарушениях по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

Это позволило нарушителям избежать установленной законом ответственности, отмечается в сообщении.

Действия полицейского квалифицировали по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В свою очередь, пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области сообщила, что их сотрудник временно отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В случае подтверждения вины полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности, добавили в ведомстве.

Смоленская область ГИБДД

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