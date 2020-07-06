В Великом Новгороде задержали мужчину, разукрасившего скульптуру Садко

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Полиция задержала с поличным новгородца, разукрасившего в фонтане у Кремля скульптуры купца Садко и царевны Волховы, сообщила пресс-служба регионального УМВД в понедельник.

"В воскресенье утром патруль задержал жителя Великого Новгорода 1980 года рождения, который с помощью аэрозольных баллонов "докрашивал" скульптурную композицию", - сказал собеседник.

В полиции задержанный признался в том, что ранее покрасил фигуру Садко "золотой" краской, а Волхову - "серебряной". Мотивом своих действий он назвал "желание украсить город".

Полиция решает вопрос о привлечении новгородца к ответственности. Устанавливается сумма ущерба.

В пресс-службе отметили, что краска, нанесенная вандалом, начала облезать со скульптур. "Вероятно, это автомобильная краска, которую нельзя наносить на неподготовленные поверхности", - пояснил собеседник.

Как сообщалось, в ночь на 30 июня и в ночь на 1 июля в недействующем фонтане в Кремлевском парке фигура Садко была покрашена "золотой" краской, а фигура Волховы - "серебрянкой".

Фонтан "Садко и царевна Волхова" был открыт в Кремлевском парке в 70-ых годах прошлого века. В его центре находятся бронзовые скульптуры былинных героев. Чаша фонтана украшена мозаикой. Около 10 лет назад фонтан был отреставрирован и оборудован подсветкой.

Ученые предполагают, что прообразом Садко стал богатый новгородский купец Сотко Сытинич, проживавший в Великом Новгороде в XII веке.