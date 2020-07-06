Адвокат напал на гособвинителя в ижевском суде

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Удмуртии против 34-летнего бывшего адвоката возбудили уголовное дело о нападении на гособвинителя, сообщает в понедельник пресс-служба управления СКР по региону.

По данным следствия, мужчина в служебном помещении Индустриального суда Ивевска ударил прокурора кулаком по лицу. Подробности происшествия не приводятся, отмечается только, что нападение на гособвинителя произошло "в связи с исполнением им должностных обязанностей".

В пресс-службе СУ СКР "Интерфаксу" уточнили, что в день нападения мужчина еще работал адвокатом, но на следующий день его полномочия были прекращены.

Возбуждено дело по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).