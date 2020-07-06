Иностранным фирмам не разрешат участвовать во внедрении искусственного интеллекта в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Иностранное юридическое лицо не сможет быть в России инициатором заявки на установление экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, следует из поправок правительства в соответствующий законопроект.

Также в поправках кабмина, которые имеются в распоряжении "Интерфакса", говорится, что подавать заявку на участие в эксперименте не может российское юрлицо, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юрлиц, зарегистрированных в офшорных зонах, в совокупности составляет 50% и больше.

Кроме того, поправки указывают на недопустимость ограничения конституционных прав и свобод граждан, введения для них дополнительных обязанностей, а также нарушения единства экономического пространства на территории РФ в рамках предлагаемого эксперимента.

Ранее первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков заявил журналистам, что законопроект об упрощении внедрения искусственного интеллекта может быть принят до конца июля.

Он отметил, что речь идет о проекте закона об установлении экспериментальных правовых режимов для упрощения появления и внедрения цифровых инноваций, таких как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии и других.

По словам Жукова, на заседании в понедельник комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки к этой инициативе.

Согласно графику, весенняя сессия Госдумы в этом году завершается в конце июле.