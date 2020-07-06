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Гражданин США заочно арестован в РФ по обвинению в особо крупной растрате

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в понедельник санкционировал заочный арест гражданина США Питера Джейкоба Штерна, обвиняемого в растрате.

Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова. По ее словам, следствие уже объявило американца в международный розыск.

Ему заочно предъявлено обвинение по части 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере). Суть обвинения в суде не уточнили.

Питер Штерн США Басманный суд Москва Ирина Морозова

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