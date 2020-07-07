"Росводоканал Омск" расширил использование "платежных историй" "СПАРК-Интерфакс" при работе с потребителями

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - "Росводоканал Омск", расширяя инструментарий работы с потребителями, включил в его состав проверку "платежных историй" юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащихся в системе "СПАРК-Интерфакс".

Это позволит компании выявлять потребителей, которые используют практику намеренной задержки оплаты - "приоритизацию платежей".

В рамках мероприятий по работе с дебиторской задолженностью "Росводоканал Омск" ежемесячно размещает информацию о своевременности оплаты потребителями услуг водоснабжения и водоотведения в информационно-аналитической системе "СПАРК-Интерфакс", где эта информация используется для оценки кредитоспособности бизнеса.

Данные объединяются с информацией от других поставщиков товаров и услуг. Это дополняет "платежные истории" потребителей, формирует новые, а также выявляет различия в своевременности погашения задолженности потребителями разным поставщикам.

На основании этих сведений в системе "СПАРК-Интерфакс" рассчитываются скоринги - Индекс платежной дисциплины и Индекс финансового риска.

О формировании положительной "платежной истории" нужно позаботиться заранее - просто начав в будущем платить в срок, потребитель не сможет исправить прошлые рейтинги платежной дисциплины, если ранее были просрочки оплаты. Предыдущая информация о неплатежах остается в системе.

Оплата задолженности в срок повышает кредитную оценку плательщика в системе СПАРК и, как показывает практика, дает ему возможность чаще пользоваться отсрочкой платежа, укрепляет его репутацию на рынке.

Просрочка формирует негативную платежную историю, ухудшает репутацию плательщика. СПАРК предоставляет эту информацию непосредственно лицам, принимающим решения о заключении договоров, выдаче кредитов, предоставлении отсрочки платежа, определении условий работы с клиентами.

"Росводоканал Омск" системно ведет работу с потребителями, при этом важное значение имеет их платежная дисциплина. По состоянию на 1 июня 2020 года дебиторская задолженность юридических лиц за водоснабжение и водоотведение составила 294 млн рублей, увеличившись по сравнению с аналогичной датой годом ранее на 5 млн рублей.

"Омский водоканал участвует в программе обмена данными о платежной дисциплине бизнеса "СПАРК-Мониторинг платежей" несколько лет. Благодаря программе мы видим, насколько добросовестен контрагент в исполнении своих обязательств, программа создает определенную характеристику потребителя, а это, в свою очередь, позволяет скоординировать наши действия в работе с ним", - рассказывает коммерческий директор "Росводоканал Омск" Ольга Смиковская.

"Мы благодарим "Росводоканал Омск" за многолетнее сотрудничество, способствующее укреплению платежной дисциплины в отрасли и регионе. Регулярное размещение данных об уровне расчетов особенно важно сейчас, в период ухудшения экономической конъюнктуры и введения временного моратория на банкротство - она дает возможность эффективно работающим предприятиям региона укреплять деловую репутацию", - сказал первый заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" Владимир Герасимов.

"Росводоканал Омск" - АО "ОмскВодоканал" с 1 апреля 2005 года выполняет функции по водоснабжению и водоотведению. Компания обслуживает водопроводные сети протяженностью 1854 км, канализационные сети протяженностью 1299 км. Предприятие оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 8000 юридическим лицам, 949 160 абонентам - физическим лицам. Омская городская система водоснабжения основана в 1915 году.

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК "Росводоканал" работают 7 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5,5 млн жителей в крупных административных и промышленных центрах: Архангельске, Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени. Группа компаний "Росводоканал" эксплуатирует 16,5 тыс. км сетей водоснабжения и водоотведения. Предприятия ежегодно подают в сеть 557 млн кубометров воды и принимают на очистку 521 млн кубометров стоков.

"СПАРК-Интерфакс" - лидер и отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему СПАРК для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.

С 2011 года Группа "Интерфакс" на базе системы СПАРК реализует программу по добровольному обмену информацией о платежной дисциплине "СПАРК-Мониторниг платежей". По состоянию на 01.07.2020 программа объединяет информацию о своевременности расчетов с поставщиками более чем 760 тыс. компаний и ИП, стимулирует клиентов своевременно погашать задолженности.

Компании-участники благодаря данным программы снижают риски при предоставлении отсрочки платежа, эффективнее работают с дебиторской задолженностью. Информация позволяет формировать в системе СПАРК рейтинги платежной дисциплины компаний и ИП.