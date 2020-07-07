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Главный архитектор амурского Свободного задержан по подозрению в коррупции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Начальник отдела по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству администрации Свободного в Амурской области задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в превышении полномочий при выдаче документов на несуществующие сооружения.

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что в отношении главного архитектора Свободного возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"Как полагает следствие, в 2017 году подозреваемый организовал выдачу местной жительнице разрешения на ввод в эксплуатацию объекта, строительство которого в действительности не производилось и не могло производиться на земельном участке, который ранее, по версии следствия, был незаконно отчужден из муниципальной собственности", - говорится в сообщении.

На участке, где якобы построено административное здание со складскими помещениями, находится муниципальная котельная.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области. Подследственный помещен в изолятор временного содержания.

Ранее был задержан еще один муниципальный служащий Свободного, который подозревается в превышении полномочий при оформлении документов на данный земельный участок. В ноябре 2016 года он исполнял обязанности начальника управления по использованию муниципального имущества и землепользования мэрии Свободного. Земля с муниципальной котельной была продана, по версии следствия, по заниженной цене для строительства административного здания и складов. Ущерб составил около 6 млн рублей.

Амурская область Свободный

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