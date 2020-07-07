Найдены тела двух из трех утонувших в Новосибирске при попытке спасти девочку

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Спасатели в Новосибирске обнаружили тела мужчины и юноши, которые утонули в Оби, спасая девочку, сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

"Два тела найдено, ищут третьего - мальчика 2006 года рождения", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, на берегу реки отдыхала семья из семи человек. "Девочка 2008 года и мальчик 2006 года (рождения - ИФ) начали тонуть. Мужчина и юноша бросились на помощь. Девочку вытолкали, остальные ушли под воду", - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске при попытке спасти девочку утонули мужчина, юноша и подросток.