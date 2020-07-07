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В Астрахани пресекли подготовку теракта сторонником ИГ

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ по Астраханской области пресекли подготовку теракта в Астрахани сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что астраханец собирался вступить в ряды действующей в Сирии организации "Исламское государство" и присягнул ее лидеру. Одновременно он решил совершить теракт в Астрахани, планируя вооруженное нападение на административные здания города.

Жителя города задержали по месту проживания, изъяв там пистолет системы "ПМ", кустарно переделанный под стрельбу боевыми патронами, с магазином к нему и девятью патронами. Также изъяты граната РГД-5, граната Ф-1, два запала УЗРГМ-2 и запрещенная экстремистская литература.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 (теракт) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

Астрахань Исламское государство

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