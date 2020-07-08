ГИБДД заметило положительный эффект на статистике ДТП от карантина

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Вызванные эпидемиологической обстановкой ограничения граждан в передвижении положительно отразились на статистике дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

"Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП. За этот период зарегистрировано снижение основных показателей аварийности", - сказал Черников в интервью, опубликованном в среду в еженедельном номере "Российской газеты" (РГ-неделя).

По его словам, которые приводит издание, "в марте количество ДТП снизилось на 5% и составило 10 031".

"Число погибших снизилось на 2,8%. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4%. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3%. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4% и составило 9371. Число погибших снизилось на 15,6% (1075 человек)", - уточнил глава Госавтоинспекции РФ.

При этом он обратил внимание на тот факт, что по итогам пяти месяцев на 9,6% (это 4504 ДТП) уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения.

"Такое снижение аварийности связано именно с ограничениями в передвижении. Снятие ограничительных мер, наступление летнего курортного и каникулярного сезона, несомненно, отразится на восстановлении трафика", - подчеркнул Черников.

"Сейчас ситуация нестабильна. В разные дни отмечается то снижение аварийности на 50%, то всплеск на 30%. Но то, что водители отвыкли от привычного ритма, очевидно, и это требует от них более аккуратного поведения на дороге", - добавил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ.