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"Вахтовка" с туристами перевернулась на Камчатке

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Автомобиль "Урал" с туристами перевернулся утром в среду в Елизовском районе Камчатки, четыре человека госпитализированы с травмами, сообщили агентству "Интерфакс" в оперативных службах края.

"Автомобиль "Урал" переоборудованный под "вахтовку" с туристами перевернулся на дороге недалеко от турбазы "Снежная долина". Четыре человека получили травмы, они доставлены в больницу в Елизово", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, туристов везли на вулкан Горелый.

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