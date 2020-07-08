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Женщина насмерть разбилась в горах в Красноярском крае во время фотосессии

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Красноярск. 8 июля. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Туристка погибла на горе Ойха в 10 км от поселка Курагино Красноярского края, сообщает в среду пресс-служба краевого центра ГО и ЧС.

"Женщина была одной из группы отдыхающих, которые приехали на отдых. Они решили запечатлеть себя на открывшихся с высокой горы красивых видах природы. При очередном фотоснимке, одна из девушек оступилась на крутом обрыве, с 50-метровой высоты полетела вниз и погибла", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали спасателей минусинского поиково-спасательного отряда, они нашли тело погибшей и передали его полиции.

Красноярский край

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