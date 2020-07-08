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"Ъ" узнал о планах обязать банкротов ликвидировать ущерб экологии от консервации заводов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ готовит законопроект, обязывающий юридических лиц, их учредителей и индивидуальных предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации и банкротстве их собственников, пишет в среду газета "Коммерсантъ".

Разработкой занимается группа из представителей Минприроды, Минэнерго, Минпромторга, Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Ростехнадзора, Росреестра и Росприроднадзора. В частности, обсуждается необходимость обязать собственников при перепродаже участков или банкротстве компаний проводить их экологический аудит.

По данным издания, решение о разработке проекта было принято в конце апреля 2020 года на совещании у отраслевого вице-премьера Виктории Абрамченко. Связано оно с необходимостью устранения накопленного экологического вреда от деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), прошедшего процедуру банкротства. Стоимость устранения этого вреда оценивается Минприроды Иркутской области в 6 млрд рублей.

Кроме того, в России нет обязанности бизнеса при запуске опасных объектов готовить план вывода их из эксплуатации и ликвидации возможного накопленного вреда, а из реестра опасных производств Ростехнадзора можно выйти по заявлению, пишет газета со ссылкой на одного из участников обсуждений в Белом доме.

Минпромторгу, Минэнерго и властям субъектов РФ до конца июля 2020 года поручено провести инвентаризацию всех объектов негативного воздействия, принадлежащих компаниям-банкротам или близким к этому состоянию. Росприроднадзору и Ростехнадзору поручено обеспечить взаимный доступ к реестрам, в которых находятся объекты негативного воздействия на окружающую среду, опасные производства, гидротехнические сооружения и заключения о промышленной безопасности объектов.

В пресс-службе Виктории Абрамченко "Интерфаксу" сообщили, что она неоднократно подчеркивала, что работа по предупреждению и ликвидации последствий для окружающей среды от деятельности предприятий не должна напоминать борьбу с ветряными мельницами.

"По мнению вице-премьера, необходимо сконцентрироваться на реальных механизмах предупреждения экологического вреда и предусмотреть реальную ответственность и обязанность собственников промпредприятий ликвидировать накопленный экологический вред. На площадке правительства уже сформирована рабочая группа для разработки концепции нового законодательства, которое будет предусматривать правовые нормы такой ответственности", - сообщили в пресс-службе. Там отметили, что в числе прочего необходимо обеспечить совершенствование существующих реестров контрольных ведомств - Росприроднадзора и Ростехнадзора, чтобы синхронизировать данные реестров и информсистем.

"Сейчас поступают разные инициативы от федеральных органов, пока отталкиваемся от поручения вице-премьера - комплексно подойти к созданию новых механизмов контроля предупреждения и ликвидации экологического вреда, прежде всего, за счет прозрачного правового регулирования", - сообщили в пресс-службе.

правительство РФ

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