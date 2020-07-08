Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:07Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета "Авроры" в Южно-Сахалинске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки в среду утром в аэропорту Южно-Сахалинска самолета авиакомпании "Аврора", выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"По предварительной информации, в ходе полета экипаж обнаружил запах плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов, после чего командир принял решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, "воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано". Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.

Как сообщалось, утром в среду командир рейса HZ-5614, следовавшего по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. В 11:00 местного времени (03:00 по Москве) самолет благополучно приземлился. На борту находились 28 пассажиров и 7 членов экипажа.

В 12:00 по сахалинскому времени пассажиры улетели на другом самолете "Авроры" из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.

Южно-Сахалинск

Новости

УК собрались дополнить статьей о 10 годах колонии за нарушение территориальной целостности РФ

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

В России коронавирус нашли еще у 6 562 человек

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой

"Газпром" учредил ООО "Газпром Владивосток" во главе с Михаилом Середой
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

Расследованием дела Сафронова руководит следователь из дела физика Кудрявцева

ГИБДД отметила снижение аварийности на дорогах на фоне карантина

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова сообщил о долгой слежке за подзащитным

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова

В Москве задержаны более 20 участников пикетов в поддержку Сафронова
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе

Адвокат Сафронова заявил, что журналисту вменяют передачу данных чешской спецслужбе
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене

Советник главы "Роскосмоса" Сафронов арестован по делу о госизмене
Авария на ТЭЦ в Норильске

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор

Акционеры "Норникеля" проявят солидарность за аварию. Обзор
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');