Прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета "Авроры" в Южно-Сахалинске

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Сахалинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки в среду утром в аэропорту Южно-Сахалинска самолета авиакомпании "Аврора", выполнявшего рейс из Владивостока в Петропавловск-Камчатский, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры (ДВТП).

"По предварительной информации, в ходе полета экипаж обнаружил запах плавящейся изоляции электрической проводки в кабине пилотов, после чего командир принял решение произвести аварийную посадку на запасном аэродроме в Южно-Сахалинске", - говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По ее данным, "воздушное судно повреждений не имеет, экипаж и пассажиры не пострадали, отказов систем авиационной техники не зафиксировано". Помощь аварийно-спасательных служб экипажу и пассажирам не понадобилась.

Как сообщалось, утром в среду командир рейса HZ-5614, следовавшего по маршруту Владивосток - Петропавловск-Камчатский, запросил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска. В 11:00 местного времени (03:00 по Москве) самолет благополучно приземлился. На борту находились 28 пассажиров и 7 членов экипажа.

В 12:00 по сахалинскому времени пассажиры улетели на другом самолете "Авроры" из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский.