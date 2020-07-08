Социологи выяснили, что россияне стали лояльнее относиться к неравным бракам

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Каждый пятый россиянин (22%) с одобрением воспринял бы идею вступления в брак своего близкого родственника с человеком другого культурного и образовательного уровня, в 2010 году такой брак одобряли 14% сограждан, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".

Согласно исследованию, за последние десять лет снизилось количество сограждан, неодобрительно воспринимающих такие брачные союзы - с 19% до 14% респондентов соответственно.

В свою очередь, 60% сограждан в настоящее время нейтрально относятся к тому, если их близкие родственники захотят вступить в брак с человеком другого культурного и образовательного уровня, в 2010 году такую позицию занимали 57% россиян, отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, если десять лет назад почти половина россиян (48%) неодобрительно отнеслись к идее вступления в брак близкого родственника с человеком другого вероисповедания, то на данный момент такую позицию занимают 30% респондентов.

Исследование показало, что стало больше россиян, нейтрально относящихся к тому, что будущий спутник жизни их родственника исповедует иную религию - с 37% до 51% респондентов соответственно. В свою очередь, более, чем вдвое увеличилось количество россиян, готовых одобрить такой брак - с 7% до 16% респондентов.

Что касается вступления в брак с человеком другого социально-профессионального статуса, то десять лет назад такой союз одобряли 13% россиян, сейчас - 20% сограждан. Социологи отмечают, что за последние десятилетия уровень неодобрения подобных браков снизился - с 14% до 9% респондентов, удельный вес опрошенных, нейтрально относящихся к такой идее, практически не изменился - 63% респондентов в 2010 году и 65% опрошенных в настоящее время.

Согласно опросу, россияне стали лояльнее относиться к бракам между людьми с разным уровнем доходов: если десять лет назад такие союзы не одобряли 11% респондентов, то в настоящее время против подобных браков выступают 5%. Одобряли такие неравные браки в 2010 году 15% опрошенных, на данный момент - почти каждый четвертый (23%). Социологи при этом отмечают увеличение доли сограждан, которым все равно, какой доход у будущей половины их близкого родственника - с 64% до 68% респондентов соответственно.

Всероссийский инициативный опрос, приуроченный к Дню семьи, любви и верности, был проведен 5 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.