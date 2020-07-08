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Замглавы Минкомсвязи посоветовал не обсуждать деликатные вопросы на видеоконференциях

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин считает, что не все вопросы можно обсуждать в формате видеоконференцсвязи, поскольку существуют риски утечки конфиденциальных данных.

"Мы всегда рекомендовали крайне деликатные вопросы обсуждать по более защищенным линиям связи. Вы знаете, что в бизнесе, как и государственном управлении, всегда есть вещи, которые имеют ограниченное пользование", - сказал Волин в среду в ходе онлайн-дискуссии "Коммуникации в период изоляции" Дальневосточного медиасаммита.

Он отметил, что в Минкомсвязи - министерстве, которое отвечает за цифровое развитие, "очень рады тому объему, который пришел в цифру". "Но мы сегодня прекрасно понимаем, что далеко не все можно обсуждать в виде онлайн и видеоконференцсвязи. Во-первых, все понимают, что существуют серьезные угрозы утечки, потому что все, что говорится, может быть записано", - предупредил Волин.

По его словам, обеспечение информационной безопасности в период введенных из-за коронавируса ограничений приобрело особое значение. "При том объеме, который сегодня ушел в онлайн-общение, при том количестве проводимых конференций, общений, переговоров, конечно, вопросы уязвимости, вопросы утечки конфиденциальных данных стали очень большими", - сказал он.

Волин отметил, что "всплеск на решения по онлайн-безопасности достаточно большой". "Очень многие компании стали заниматься обучением сотрудников, в том числе основам информационной безопасности", - сказал он.

Замглавы Минкомсвязи также считает, что ситуация с пандемией COVID-19 показала, что аудитория в период кризиса стремится получать проверенную информацию. "Именно в вопросе о том, вытеснят ли блогеры профессиональных журналистов, мы получили ответ на этот вопрос в кризисной ситуации. В кризис все пошли к источникам проверенной информации", - сказал Волин.

По его словам, интерес аудитории к СМИ начал снижаться, но все еще находится на высоком уровне. "Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. С пика опустились, но все равно - тот уровень, на котором находятся (СМИ - ИФ) сейчас, он серьезно выше, чем в феврале месяце", - отметил Волин.

Минкомсвязи РФ

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