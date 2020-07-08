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Сотрудник миграционной службы в Петербурге задержан за убийство экс-милиционера из-за долга

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге уголовный розыск раскрыл убийство бывшего милиционера, в качестве подозреваемого задержан сотрудник миграционной службы, сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с ситуацией.

15 мая в полицию Красносельского района обратился местный житель с заявлением о пропаже 52-летнего отца, бывшего сотрудника милиции. Незадолго до исчезновения мужчина рассказывал сыну, что одолжил знакомому крупную сумму денег, но тот не торопился возвращать, из-за чего возник конфликт.

"Этот факт заставил оперативников предполагать, что пропавшего могли убить. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве", - сказал собеседник агентства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что 12 мая потерпевший во дворе своего дома на Ленинском проспекте сел в автомобиль и больше не возвращался. "Установлено, что автомобилем управлял 32-летний Владимир, сотрудник отдела по вопросам миграции Красносельского района; также был установлен его 26-летний знакомый Даниил, бывший сотрудник правоохранительных органов, который оказывал ему содействие. Пропавший мужчина действительно был убит", - рассказал источник.

По данным полиции, сотрудник миграционной службы взял у потерпевшего в долг около 1 млн рублей, решив заняться цветочным бизнесом. Деньги мужчина не возвращал, а конфликтную ситуацию на почве долговых обязательств собрался решить кардинальным способом, попросив о помощи бывшего сотрудника правоохранительных органов.

По словам собеседника "Интерфакса", 12 мая потерпевшего под предлогом возврата долга выманили из дома и предложили проехать в некое место, где ему обещали передать деньги. "Именно в салоне автомобиля потерпевший был задушен, после чего труп перевезли в Колпинский район и спрятали в бесхозном гараже на Лагерном шоссе", - сказал источник.

Местонахождение тела установлено в среду. Соучастники задержаны и доставлены в следственные органы для процессуальных действий, добавил собеседник агентства.

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