Эксперты "Глобальной энергии" заверили, что интерес к возобновляемым источникам сохранится

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, ударившая по спросу и ценам на традиционные энергоносители, не убьет интерес к возобновляемым источникам энергии, считает руководитель института теплофизики СО РАН, лауреат премии "Глобальная энергия" Сергей Алексеенко.

Эксперты "Глобальной энергии" в последние месяцы активно обсуждают последствия падения цен на нефть для развития возобновляемых источников энергии. Так, южнокорейский ученый и лауреат Нобелевской премии, глава международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг в апреле говорил, что низкие цены на нефть тормозят процессы электрификации транспорта. "Это одна из причин для беспокойства. Если цена на нефть останется такой же низкой, как сейчас, тогда мотивация к переходу на электрокары и в целом к электрификации транспорта пострадает", - говорил он.

Алексеенко, напротив, не прогнозирует смены тенденций в мировой энергетике. "Мне кажется, что через какое-то время, может, в течение года, мы придем к тому, что было. Считаю, что не будет серьезных изменений. Все равно будем заниматься возобновляемой энергетикой, и отходами, никуда мы от этого не денемся, я не вижу причин, чтобы радикально изменилась ситуация в сфере энергетики", - заявил Алексеенко в беседе с президентом ассоциации "Глобальная энергия" Сергеем Брилевым.

Член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия" Аднан Амин видит большие перспективы у водородной энергетики. "С появлением водородного топлива для авиации и грузоперевозок, и применением водорода для промышленного тепло- и электроснабжения, я думаю, к 2050 году мы начнем выходить на общий конечный энергетический баланс примерно на 50-60%, состоящий из чистых источников энергии", - сказал Амин. Международное агентство по возобновляемым источникам энергии, которое ранее возглавлял Амин, моделировала ситуацию даже большего - 70% на 30% - перевеса в пользу ВИЭ к 2050 году, отметил он.

Управляющий директор Asia Renewables в Сингапуре Уильям Бьюн обращает внимание на перспективы сегмента переработки мусора в энергию. "Я считаю стабилизирующим фактором то, что муниципальный сектор всегда производит крупные объемы отходов. Это происходит 24 часа в сутки, что бы ни случилось. И всегда есть спрос на утилизацию этих отходов…. Таким образом, сектор переработки отходов в энергию находится в гораздо более стабильном положении, чем другие секторы возобновляемой энергии", - заявил Бьюн "Глобальной энергии".

Усиливают спрос на создание новых перерабатывающих мощностей дефицит мест для хранения отходов и ограничения на их перевозку в другие страны.

Член международного комитета по присуждению премии "Глобальная энергия", член правления Форума венгерских бизнес-лидеров (HBLF) и глава комитета HBLF по вопросам окружающей среды и устойчивого развития Марта Бониферт считает, что спрос на ископаемые источники энергии, пройдя пик в период 2025-2040 гг, начнет снижаться.

Возобновляемые источники благодаря постепенному снижению себестоимости и растущим мощностям для хранения будут постепенно вытеснять традиционные из глобального энергобаланса, сказала Бониферт, отметив, что все больше хозяйствующих субъектов декларируют цель полностью перейти на ВИЭ к 2050 году.