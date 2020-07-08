Думе потребуется 900 нормативных актов для реализации законов, принятых с 2014 года

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Порядка 900 нормативно-правовых актов требуют подготовки для реализации законов, принятых Госдумой с 2014 года, сообщила глава комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Об этом Савастьянова заявила на заседании Госдумы в среду. Она уточнила, что такие данные были получены в результате анализа деятельности 26 думских комитетов "в части нормативно-правовых актов по срокам их принятия".

Савастьянова пояснила, что в число 900 требующих принятия нормативно-правовых актов входят те документы, которые должны быть подготовлены для реализации законов, принятых Думой в период с 2014 по 2016 год, "а также сюда включены нормативно-правовые акты, которые запланированы на 2020 год". "Это не все с просроченным сроком", - подчеркнула глава комитета.

В связи с этим спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании дал поручение профильным комитетам изучить правоприменительную практику законопроектов, которые принимались последние годы "в разрезе профильных министерств".

"Мы принимаем законы, считаем, что после принятия они работают, а если у нас не принимаются подзаконные акты? Закон принят, но когда он будет работать, никто не скажет, потому что нет нормативного акта, и это существенно влияет на эффективность работы и парламента, и правительства", - обратил внимание Володин.