На Сахалине темпы распространения коронавируса стали самыми высокими в ДФО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил высокие темпы прироста заражения коронавирусом в Сахалинской области, сообщает пресс-служба полпредства в среду.

"К сожалению, темпы прироста заболеваемости на территории Сахалинской области самые высокие на Дальнем Востоке. Нужно обратить на это внимание", - сказал Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию региона.

По его данным, показатель прироста заражения COVID-19 в Сахалинской области - 4%.

"Сахалинская область - одна из передовых в части тестирования. Результатом раннего выявления коронавирусной инфекции является отсутствие тяжелого протекания заболевания", - в свою очередь в ходе совещания заметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Пресс-служба полпредства сообщает, что на 6 июля в регионе зарегистрировано 993 человека с коронавирусом, из них 460 выздоровели, 175 человек лечатся в стационаре, остальные - находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях.

В рамках борьбы с распространением вируса в регионе создано 630 инфекционных койка-мест, из них 221 - с кислородной подводкой, 92 - с аппаратами искусственной вентиляции легких.