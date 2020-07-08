Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:01Заразились
на 08.07В России 700 792+6 562В мире 11 829 602+209 506

На Сахалине темпы распространения коронавируса стали самыми высокими в ДФО

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Председатель правительства, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил высокие темпы прироста заражения коронавирусом в Сахалинской области, сообщает пресс-служба полпредства в среду.

"К сожалению, темпы прироста заболеваемости на территории Сахалинской области самые высокие на Дальнем Востоке. Нужно обратить на это внимание", - сказал Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию региона.

По его данным, показатель прироста заражения COVID-19 в Сахалинской области - 4%.

"Сахалинская область - одна из передовых в части тестирования. Результатом раннего выявления коронавирусной инфекции является отсутствие тяжелого протекания заболевания", - в свою очередь в ходе совещания заметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Пресс-служба полпредства сообщает, что на 6 июля в регионе зарегистрировано 993 человека с коронавирусом, из них 460 выздоровели, 175 человек лечатся в стационаре, остальные - находятся на амбулаторном лечении в домашних условиях.

В рамках борьбы с распространением вируса в регионе создано 630 инфекционных койка-мест, из них 221 - с кислородной подводкой, 92 - с аппаратами искусственной вентиляции легких.

Юрий Трутнев Сахалинская область коронавирус

Новости

СПЧ предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Защита обжаловала арест советника главы "Роскосмоса" Сафронова

В России примут закон о пожизненном сенаторстве

В России примут закон о пожизненном сенаторстве
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Суд запросит у Франции записи телефонных разговоров историка Соколова с посольством в Москве

Суд запросит у Франции записи телефонных разговоров историка Соколова с посольством в Москве

Эксперты "Глобальной энергии" заверили, что интерес к возобновляемым источникам сохранится

Пандемия коронавируса

Крым не будет возвращать коронавирусные ограничения

Крым не будет возвращать коронавирусные ограничения

Песков заявил, что отношения России с Чехией сейчас омрачены

Песков в связи с делом Сафронова призвал не принимать резонанс в СМИ за общественный

Пандемия коронавируса

Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19

Мантуров сообщил о резком падении спроса на маски в РФ в связи с уходом COVID-19
Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Сафронова не уволили из "Роскосмоса"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');