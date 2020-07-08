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Умерших не регистрировали в отдаленных районах Воронежской области на фоне COVID-19

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Факты захоронения умерших без обязательной регистрации смерти выявлены в Воронежской области. Об этом заявила на пресс-конференции руководитель регионального управления ЗАГС Марина Севергина.

Она отметила, что в июне текущего года было зарегистрировано 3 167 смертей, что на 565 больше, чем в июне прошлого года.

"На рост повлиял, в частности, тот фактор, что в некоторых сельских поселениях позволяют себе вольности с действующим законодательством, и в период пандемии люди захоранивали умерших, не регистрируя смерть", - сказала Севергина.

"Если в Воронеже кладбища тщательно подходят к этому вопросу, и в городе нельзя похоронить человека без свидетельства о смерти, то в отдаленных селах администрации местного уровня могли себе это позволить", - пояснила глава управления.

Севергина добавила, что сотрудники управления в течении трех недель совместно с департаментом здравоохранения сверяли фамилии с 3 тыс. свидетельств о смерти, выданными медиками, и регистрировали умерших. Таким образом они попали в июньскую статистику по смертям.

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