Пожар на пшеничном поле в Волгоградской области перекинулся на частные дома

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Пожар с пшеничного поля в Михайловском районе Волгоградской области перешел на жилые дома и хозяйственные постройки близлежащего поселка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

"Произошел переход ландшафтного пожара на 10 частных жилых домов. Пострадавших нет, население эвакуировано. В готовности два вертолета Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь поля, ориентировочно, 100 га.

"Случаи возгорания сегодня зафиксированы в Иловлинском и Ольховском районах, а также городе Михайловка. Для координации работы по тушению возгораний в муниципалитеты направлены ответственные должностные лица. Кроме того, начальнику МЧС по региону поручено запросить дополнительную поддержку авиации по тушению лесных пожаров", - уточнили в администрации Волгоградской области.

Отмечается, что на территории Волгоградской области на постоянной основе действует группировка сил противопожарной службы, которая насчитывает более тысячи человек личного состава. В распоряжении 85 подразделений находятся порядка 200 пожарных автомобилей.

В среду днем поступило сообщение о пожаре на поле пшеницы в Волгоградской области, в районе хутора Княженский 2.

К тушению привлечено 34 человека и восемь единиц техники.

Ранее на территории Волгоградской области было объявлено экстренное предупреждение о сильной жаре. Температура воздуха в эти дни достигает 42 градусов. Кроме того, в отдельных северных и южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.