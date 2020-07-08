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Суд удовлетворил ходатайство об УДО осужденного за покушение на депутата Госдумы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Тосненский городской суд Ленинградской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Олега Маковоза, фигуранта дела о покушении на депутата Госдумы Башира Кодзоева, который более десяти лет назад был осужден на 23 года заключения, сообщила пресс-служба судов региона в среду.

"При вынесении решения суд учел данные о личности осужденного, в том числе положительную характеристику, благодарственные письма и поощрения с места отбывания наказания, а также мнение администрации исправительного учреждения, не возражавшей против удовлетворения ходатайства об УДО", - говорится в сообщении.

Прокурор против удовлетворения ходатайства возражал. Как отмечается, решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

В 2008-2009 году Маковоз и его сообщники были приговорены Санкт-Петербургским городским судом на сроки от 10 до 23 лет лишения свободы по ряду уголовных дел, в том числе о покушении на убийство депутата Кодзоева. Кодзоев и его охранник Юрий Сазонов были обстреляны из автоматического оружия в центре Москвы 15 марта 2001 года, Сазонов в результате погиб.

Маковоз и его подельники входили в так называемую Братскую ОПГ. Им вменялась серия заказных убийств.

Олег Маковоз Башир Кодзоев Госдума Ленинградская область

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