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В Минпромторге РФ выразили недовольство поведением иностранных эксплуатантов SSJ-100

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров выразил недовольство поведением некоторых иностранных эксплуатантов самолета Sukhoi Superjet 100.

По его словам, представителям ведомства "категорически не нравится", как развивается "экспортная ситуация". "Техника бьется, наглым образом просто выкручивается, приводится в летную негодность", - сказал Бочаров в ходе заседания комитета по экономической политике Совета Федерации в среду.

В качестве примера он привел историю, когда авиакомпания (ее название чиновник не произнес, но, очевидно, имелась в виду ирландская CityJet) захотела, чтобы SSJ-100 мог летать через аэропорт Лондон-Сити с укороченной взлетно-посадочной полосой. Для этого требовалась модификация самолета, и производитель пошел на это. В результате перевозчик отказался от полетов через Лондон-Сити.

"Когда ты узнаешь, что через два месяца после заключения контракта и нагрузки на отечественное авиастроение в 2 млрд руб. для этого типа самолета компания-эксплуатант продает эти маршруты, ты понимаешь, что, наверное, у коллег не было желания раскручивать российскую авиационную технику. Они просто пытались использовать наше желание выйти на международные рынки, чтобы решить свои коммерческие задачи", - заявил Бочаров.

Примерно то же самое, по его словам, произошло с мексиканским эксплуатантом "суперджетов". Таковым является авиакомпания Interjet.

"К сожалению, флот приведен в летную негодность. В очередной раз покупка, к сожалению, с бизнес-ошибками и плохой бизнес-стратегией привела к тому, что мы несем имиджевые потери", - сказал замглавы Минпромторга. При этом главным бенефициаром этого он назвал французско-российскую компанию PowerJet, которая производит двигатели для SSJ-100.

В парках российских авиакомпаний сейчас более 100 "суперджетов", 54 из них у "Аэрофлота". Interjet ранее считалась крупнейшим иностранным эксплуатантом: ей было поставлено 22 SSJ-100. CityJet около трех лет использовала несколько российских самолетов, но затем вернула их.

Минпромторг Олег Бочаров SSJ-100 CityJet Interjet

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