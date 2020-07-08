Суд встал на сторону Росприроднадзора в споре с "Фортумом" по стокам Челябинской ТЭЦ-2

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинской области оставил в силе предписание Росприроднадзора для ПАО "Фортум" в части сроков выполнения мероприятий по устранению сбросов в озеро Первое сточных вод Челябинской ТЭЦ-2 с загрязняющими веществами выше допустимых нормативов.

Как следует из картотеки арбитражных дел, "Фортум" обратился в Арбитражный суд Челябинской области с просьбой изменить срок исполнения предписания ведомства от 22 февраля 2019 года.

Согласно материалам дела, это предписание было выдано по итогам проверки в январе-феврале 2019 года, которая проводилась для контроля за выполнением другого предписания, выданного Росприроднадзором в сентябре 2015 года по тем же нарушениям – о сбросе стоков с загрязняющими веществами выше установленных нормативов. При этом согласно сентябрьскому предписанию, "Фортум" должен был устранить нарушения природоохранного законодательства к июлю 2016 года, но этот срок через суд был продлен до января 2019 года.

Между тем проверка в начале 2019 года установила, что Челябинская ТЭЦ-2 с июля 2017 года по декабрь 2018 года сбрасывала недоочищенные стоки с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ, в том числе с учетом лимитов на сбросы. При этом "Фортум" часть мероприятий из предписания от сентября 2015 года по снижению сброса загрязняющих веществ не выполнил или выполнил частично.

Суд первой инстанции удовлетворил иск "Фортума" и пришел к выводу о необходимости более длительного срока исполнения предписания, "исходя из установления факта частичного исполнения ранее выданного предписания, ужесточения показателей допустимой концентрации загрязняющих веществ, установленных в отношении ПАО "Фортум", а также снижения объемов разрешенного сброса, необходимости корректировки технических решений и принятие в 2019 году нового плана снижения сбросов Челябинской ТЭЦ-2 филиала Энергосистема "Урал" ПАО "Фортум".

Росприродназдор не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляцию. Апелляционная инстанция, в свою очередь, встала на сторону Росприродназдора, отметив, что совокупный срок на исполнение предписаний по данному нарушению составил более 4 лет.

"Обществу с учетом ранее выданного предписания предоставлен достаточный срок для исполнения законных требований государственного органа, объективных причин, препятствующих обществу исполнить предписание, в материалы дела не представлено. Также суд апелляционной инстанции полагает отметить, что срок исполнения, установленный в спорном предписании (от 6 апреля 2020 года), соответствует сроку выполнения тех мероприятий, которые разработаны обществом для снижения сброса вредных веществ в водные ресурсы", - говорится в решении суда.

Затянувшаяся тяжба

Как сообщила в своем инстаграме руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, тяжба с "Фортумом" "длится не первый год".

"В сентябре 2015 года сотрудники ведомства во время проверки деятельности предприятия выявили нарушения природоохранного законодательства. Пробы показали превышение ПДК меди, железа и других вредных веществ. Вместе со сточными водами они попадали в озеро Первое. Инспекторы выдали "Фортуму" предписание, в соответствии с которым до 2016 года компания должна была модернизировать производство так, чтобы оно не оказывало негативного влияния на окружающую среду. Этого сделано не было ни к 2016, ни даже к 2019 году – что выяснилось в ходе внеплановых проверок", - написала Радионова.

В свою очередь, в пресс-службе "Фортум" "Интерфаксу" сообщили, что энергокомпания "всегда строго следует нормам законодательства и готова исполнять решение суда после его вступления в законную силу".

"Фортум" работает на территории Уральского и Приволжского федеральных округов. В его структуру входит 8 тепловых электростанций, расположенных на Урале и в Западной Сибири, ветряные электростанции в Ульяновской и Ростовской областях и три солнечные – в Оренбургской области и Башкирии. Финский концерн Fortum, согласно отчету по МСФО за 2019 год, контролирует 98,23% акций компании.