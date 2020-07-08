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Структура "Росатома" и венгерская MVM Group создали СП для сервисных услуг ТЭК в Европе

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - АО "Русатом Сервис" и крупнейшая венгерская энергокомпания MVM Group зарегистрировали в Венгрии совместное предприятие (СП) European Power Services Ltd, сообщается на сайте "Русатом Сервис".

Новая компания будет оказывать сервисные услуги на европейском рынке в области атомной энергетики, в традиционной энергетике, сегменте возобновляемых источников, нефтегазовой отрасли и других промышленных секторах.

Венгерская и российская сторона являются учредителями и владельцами акций нового юридического лица на паритетных началах. "Однако при этом с точки зрения корпоративной консолидации компания European Power Services Ltd. является частью MVM Group и полным резидентом в Венгрии", - отмечается в сообщении.

"Русатом Сервис" создано госкорпорацией "Росатом" в 2011 году для сервисного обслуживания зарубежных атомных станций российского дизайна. Компания занимается техническим обслуживанием, ремонтом и модернизацией АЭС, а также осуществляет технический консалтинг, подготовку и переподготовку кадров для станций.

Русатом Сервис MVM Group Росатом

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