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Космический грузовик "Прогресс" отстыковался от МКС перед затоплением в Тихом океане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13" расстыковался с Международной космической станцией (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

Как ранее сообщил "Роскосмос", в среду завершилась миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13".

К состоявшейся в 21:22 (по Москве) расстыковке корабль подготовили российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции МКС – космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Согласно расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), двигательная установка грузового корабля будет включена на торможение в 00:31:42 (по московскому времени) 9 июля. Спустя четыре минуты она завершит работу, и корабль продолжит снижение.

В соответствии с расчетными данными специалистов ЦУП в 01:05 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-13" войдет в атмосферу Земли.

"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в несудоходном районе акватории Тихого океана", - заявили в "Роскосмосе".

Отправка следующего космического грузовика "Прогресс МС-15" запланирована на 23 июля с Байконура. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 76-ой миссии снабжения МКС.

Прогресс МС-13 МКС Роскосмос

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