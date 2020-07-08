Накрывший Сочи ливень повалил деревья, обрушил ЛЭП и подтопил некоторые районы

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи ввели режим повышенной готовности из-за непогоды, ставшей причиной ряда аварий.

"В Сочи прошёл залповый ливень. В разных районах курорта повалены десятки деревьев. По требованию главы города Сочи Алексея Копайгородского все экстренные службы курорта работают в режиме повышенной готовности", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Сочи.

Спасатели убирают деревья с проезжей части улиц.

"На Аллее Челтенхема дерево упало на линию электропередач. Сотрудники муниципальной службы спасения оперативно распилили и вывезли ствол и ветки. Никто не пострадал", - сказал представитель администрации.

Энергетики обещают оперативно устранить аварию, заверили в пресс-службе.

Некоторые улицы подтоплены, движение автотранспорта на аварийных участках осуществляется в режиме реверса.

Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем в Сочи на данный час не зафиксировано, отметил представитель пресс-службы.

Мониторинговые группы продолжают контролировать уровень воды в реках.

Сочинцев предупредили о надвигающемся ненастье накануне. "Штормовое предупреждение о непогоде продолжает действовать. Ожидаются ливни, возможно формирование смерчей над морем", - добавил собеседник. Сочинцев и гостей курорта просят соблюдать все необходимые меры предосторожности. В случае происшествий звонить с мобильного по номеру 112.