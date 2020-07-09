Космический грузовик "Прогресс" после отстыковки от МКС затоплен в Тихом океане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-13", расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС) в среду вечером, для затоплен в Тихом океане, сообщает "Роскосмос".

"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана, примерно в 1 тысяче 800 км юго-восточнее города Веллингтон (Новая Зеландия)", - говорится в сообщении.

Ранее госкорпорация сообщила, что в среду завершилась миссия транспортного грузового корабля "Прогресс МС-13".

К состоявшейся в 21:22 мск расстыковке корабль подготовили российские члены экипажа 63-й длительной экспедиции МКС - космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

Согласно расчётам специалистов, службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию "Роскосмос"), двигательная установка грузового корабля включилась на торможение в 00:31 мск 9 июля, спустя четыре минуты она завершила работу и корабль продолжил снижение.

В соответствии с расчётными данными специалистов ЦУП в 01:05 по московскому времени грузовой корабль "Прогресс МС-13" вошёл в атмосферу Земли.

"Падение несгораемых элементов конструкции корабля произошло в несудоходном районе акватории Тихого океана", - сказали в "Роскосмосе".

Отправка следующего космического грузовика "Прогресс МС-15" запланирована на 23 июля с Байконура. Он доставит экипажу 63-й основной экспедиции запасы топлива, воды и газов, а также служебное оборудование и средства жизнеобеспечения по программе 76-ой миссии снабжения МКС.