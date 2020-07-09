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Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

Россия откроет международное авиасообщение в два этапа
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России согласился с предложением Минтранса, Росавиации и ПАО "Аэрофлот" открыть международное сообщение в два этапа. Список стран для первого этапа подготовят МИД, Роспотребнадзор и Росавиация.

Об этом говорится в протоколе заседания оперативного штаба от 6 июля, документ имеется в распоряжении "Интерфакса", подлинность подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

Согласно документу, Роспотребнадзор сначала должен разработать критерии оценки эпидемической ситуации в зарубежных странах, согласовав их с МИД России и Росавиацией. Затем всем заинтересованным ведомствам и "Аэрофлоту" нужно согласовать алгоритм открытия авиасообщения - это Минтранс, Ростуризм, Роспотребнадзор, МИД.

Также Минтрансу поручено оценить готовность международных аэропортов к открытию авиасообщения с иностранными государствами и увеличению пассажиропотока. Срок по этим поручениям уже вышел - в документе стоит дата 8 июля.

Кроме того, в протоколе отмечается, что оперативный штаб согласился с предложением Роспотребнадзора по санитарно-карантинным мерам для россиян, прилетающих в РФ "вывозными рейсами" - это может быть как 14-дневный карантин, так и тестирование на новую коронавирусную инфекцию в зависимости от эпидемической обстановки в стране отправления.

В Минтрансе и Росавиации воздержались от комментариев. Получить оперативный комментарий Роспотребнадзора относительно списка стран для первого этапа открытия авиасообщения "Интерфаксу" не удалось.

правительство РФ

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