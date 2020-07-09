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Источники узнали о предложении докапитализировать РФПИ на $2 млрд из средств ФНБ

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил проект распоряжения правительства о докапитализации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) из средств Фонда национального благосостояния на общую сумму до 143 млрд рублей (около $2 млрд по текущему курсу), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с обсуждением вопроса.

По их словам, для докапитализации планируется заключить договор между Минфином, ВЭБом и РФПИ, предусматривающий инвестирование средств ФНБ в паи ЗПИФа "Российский фонд прямых инвестиций".

О докапитализации РФПИ речь идет в указании Владимира Путина от 5 июня (в тот день президент встречался с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым) и поручении первого вице-премьера Андрея Белоусова от 11 июня, говорит один из источников "Интерфакса".

В Минфине и РФПИ отказались от комментариев.

РФПИ был основан в июне 2011 года. Изначально управляющая компания фонда была стопроцентной "дочкой" ВЭБа, но в 2016 году была передана Росимуществу. Изменение статуса позволит РФПИ стать суверенным фондом в соответствии с мировыми практиками существования подобных структур, говорил тогда Дмитриев.

Докапитализация РФПИ с участием ВЭБа обсуждалась еще в 2012 году, рассматривались варианты выделения бюджетных средств для приобретения ВЭБом паев ЗПИФа "РФПИ" либо размещение в ВЭБе аналогичной суммы из средств Фонда национального благосостояния.

В декабре 2017 года глава РФПИ Дмитриев сообщил, что фонд согласовал с Минфином схему финансирования, которая позволяет направлять средства ФНБ на докапитализацию РФПИ. Вскоре, в феврале 2018 г., вышло постановление правительства, согласно которому в перечень разрешенных для инвестирования денег ФНБ активов были включены паи РФПИ. Такие вложения возможны только на основании отдельных решений правительства в рамках лимита 290 млрд рублей.

В федеральном бюджете РФ конкретные суммы на докапитализацию РФПИ не прописываются, обычно там фигурирует фраза о том, что если объем средств фонда опустится ниже 30 млрд рублей, правительство "вправе принять" необходимые решения.

В ФНБ на 1 июля было 12,14 трлн рублей ($171,9 млрд), в том числе в его ликвидной части - 8,12 трлн рублей ($116 млрд).

РФПИ ФНБ Минфин ВЭБ Владимир Путин Кирилл Дмитриев Андрей Белоусов

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