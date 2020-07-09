Нефтепродукты попали в реку Сайма в Сургуте

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Река Сайма в Ханты-Мансийском автономном округе оказалась загрязнена нефтепродуктами, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации Сургута.

"По предварительной информации специалистов, в ливневку из-за большого потока воды, поскольку последние несколько дней у нас дожди, смыло нефтепродукты. Речь, скорее всего, об отработанном мазуте", - сказал собеседник агентства.

В реку попало порядка 200 литров загрязненной нефтепродуктами воды, площадь загрязнения составила около 250 квадратных метров.

В пресс-службе отметили, что, скорее всего, произошла одномоментная утечка из коллектора, поскольку, судя по камерам видеонаблюдения, еще несколько часов назад река была чиста. Нефтепродукты ветром прибило к берегу.

В настоящее время спасатели устанавливают насосы и боновые заграждения.