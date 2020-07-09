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Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи

Режим ЧС введут в большинстве районов Алтайского края из-за засухи
Архивное фото
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Режим ЧС вводят в 59 сельских районах и двух городских округах (Барнаул и Славгород) Алтайского края, пострадавших от засухи, сообщает пресс-центр правительства региона в четверг.

"Количество осадков, выпавших с начала апреля, находится в пределах от 29 до 56% от среднемноголетних величин. Ситуация с недостаточной обеспеченностью продуктивной влагой сохраняется на территории с посевной площадью уже около 4 миллионов гектаров, это практически 78% посевного клина. Зарегистрированы суховей, атмосферная и почвенная засуха. Их проявление в период вегетации сельхозкультур соответствуют критериям ввода режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

Решение о введении режима принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Постановление губернатор региона Виктор Томенко подпишет до конца дня.

По данным властей, уже 44 района края подтвердили факт критического снижения урожайности вследствие засухи на площади 750 тыс. гектаров. Из них в 21 районе посевы находятся в особенно плохом состоянии. От засухи серьезно пострадали естественные сенокосы и посевы многолетних трав.

Введение режима ЧС даст возможность уже в ближайшие дни начать оценку ущерба, чтобы возместить пострадавшим хозяйствам часть убытков. По предварительным данным, сумма ущерба по прямым понесенным затратам составляет свыше 500 млн рублей, а недополученный урожай может быть оценен примерно в 7 млрд рублей.

Губернатор поручил начать взаимодействие с банками, которые предоставляли сельхозпроизводителям льготные кредиты - в части пролонгации, отсрочки исполнения кредитных обязательств.

Алтайский край

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