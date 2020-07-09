Предприниматели смогут получить до 3 млн рублей в виде грантов на развитие туризма

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Ростуризм выдаст предпринимателям гранты до 3 млн рублей на развитие туризма, сообщила глава ведомства Зарина Догузова.

"Мы в этом году впервые запускаем меры поддержки по предоставлению грантов на предпринимательские инициативы. В ближайшее время будет объявлен конкурс, размер гранта будет варьироваться от 300 тыс. до 3 млн рублей", - сказала она на онлайн-конференции в четверг.

По словам Догузовой, получить грант можно будет на строительство модульных гостиниц (глэмпинги, кемпинги, автокемпинги), обустройство туристических троп, создание различных активностей, которые помогут разнообразить отдых туристов.

"Мы в этом сезоне ждем большую активность по глэмпингам. Это популярное за рубежом направление развития туризма, у нас оно только набирает обороты. Глэмпинг - это возможность увеличить номерную емкость, при этом не повредить природе и дать людям комфортно отдохнуть", - заметила глава Ростуризма.