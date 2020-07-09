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Один из крупнейших производителей угля в России попросил помощи у правительства

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Один из крупнейших производителей угля в России АО ХК "СДС-Уголь" на фоне неблагоприятной конъюнктуры внешних рынков вынужден был обратиться в правительство за помощью в рефинансировании долга, рассказал источник "Интерфакса" в одном из профильных ведомств.

Экономический кризис

Компания в мае попросила о господдержке. Речь шла не только о льготном кредитовании на пополнение оборотных средств, к которому прибегают многие системообразующие компании, но и о "содействии в рефинансировании образовавшейся задолженности перед банками-кредиторами", сказал собеседник агентства, знакомый с обсуждением вопроса между министерствами, чью позицию запросил аппарат правительства.

Другой источник в финансово-экономическом блоке правительства подтвердил "Интерфаксу", что в Минэнерго поступала просьба о помощи в рефинансировании задолженности от одной из угледобывающих компаний, но не уточнил ее название.

Информацией о размере долга, который компании необходимо рефинансировать, собеседники агентства не располагают.

В СДС и Минэнерго отказались от комментариев.

Предприятия "СДС-Угля" в 2019 году, по данным компании, добыли 24,3 млн тонн угля. Консолидированную финансовую отчетность компания не публикует.

В компанию входят разрезы "Черниговец", "Восточный", "Первомайский", шахты "Южная" и "Листвяжная", обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий.

"СДС-Уголь" - часть многоотраслевого холдинга "Сибирский деловой союз", в его составе также активы в сфере энергоснабжения, строительства, АПК, медиа. Собственниками АО ХК "СДС" являются Михаил Федяев, Владимир, Андрей и Сергей Гридины. Владельцам СДС принадлежит контроль в проекте строительства крупного порта "Суходол" в Приморье.

СДС-Уголь правительство Минэнерго

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