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Метро в Петербурге снова будет работать до полуночи с 13 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Метрополитен Санкт-Петербурга с 13 июля возобновит работу по привычному расписанию – с окончанием работы в полночь. Об этом сообщил председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков.

По его словам, с понедельника, с 6:00 начинается работа метрополитена в штатном режиме по летнему расписанию до 24:00. "Соответственно, полностью восстанавливается работа метрополитена в том объеме, в котором она обеспечивалась до начала всех противоэпидемических мероприятий", - сказал глава комитета в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в четверг.

В марте, с введением в Петербурге ограничительных мер, пассажиропоток в метрополитене упал на 80%. С 1 апреля метро перешло на сокращенный режим работы, до 22:00.

Петербург

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