Возгорание произошло на судне в Охотском море

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возгорание потушили в машинном отделении пассажирского судна Brompton San в Охотском море, судно доставляло "вахту" на буровую платформу на шельфе Сахалина, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательном подцентре (МСПЦ) "Южно-Сахалинск".

"Возгорание в машинном отделении произошло в четверг. Оно уже ликвидировано, судно своим ходом идет в порт Корсаков (юг Сахалина)", - рассказал собеседник агентства.

Brompton San идет под флагом Малайзии, портом приписки является Панама, но экипаж судна состоит из граждан РФ.

В МСПЦ отметили, что никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не произошло, 42 пассажира пересели на судно "Катунь", которое следует к буровой платформе.