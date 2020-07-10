ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут заключительную сессию "Примаковских чтений" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В пятницу, 10 июля, в 11:00 в рамках совместного проекта ИМЭМО имени Е.М.Примакова РАН и "Интерфакса" состоится заключительная онлайн-сессия международного форума "Примаковские чтения - 2020" на тему "Россия и постковидный мир".

Специальный гость сессии - министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Модератор - Александр Дынкин, президент ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН.

Онлайн-трансляция будет доступна по ссылке https://youtu.be/Q4wSe4rDm6U.

"Примаковские чтения онлайн" - совместный проект ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН и "Интерфакса". В рамках проекта на площадке агентства прошла серия онлайн-дискуссий ведущих экспертов, дипломатов, государственных и общественных деятелей, на которых обсуждались острые проблемы мировой экономики и политики в период кризиса. С программой онлайн-сессий проекта можно ознакомиться на сайте форума.

Проект реализуется при поддержке ТПП РФ, Фонда Горчакова и ЦМТ Москвы.