"Централ Партнершип" подал иск к киносети "Синема Парк" на 194 млн рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дистрибьютерская кинокомпания "Централ Партнершип" подала иск к сети кинотеатров "Синема Парк" (входит в состав Объединенной сети кинотеатров) на сумму более 194 млн рублей.

Как следует из картотеки Арбитражного суда, иск поступил в суд 8 июля. К производству не принят, основания исковых требований в карточке дела отсутствуют.

По данным агентства, исковые требования связаны с долгом за прокат релизов в кинотеатрах.

Гендиректор Объединенной сети кинотеатров Алексей Васясин отказался комментировать "Интерфаксу" суть исковых требований, отметив, что "сейчас мы находимся в переговорах с компанией "Централ Партнершип" относительно мирового соглашения и думаю, что наверняка его достигнем, потому что как кинотеатры не могут без контента, так и дистрибьюторы не могут без кинотеатров".

Комментарий компании "Централ Партнершип" на момент публикации получить не удалось.

По данным "Коммерсанта", часть крупнейших киносетей до сих пор не сумела рассчитаться за крупнейшие релизы начала года.

Так, по данным издания, производитель фильмов "Лед-2" и "Вторжение" "НМГ Студия" (входит в "Национальная Медиа Группа") не получила от сети "Киномакс" 83 млн рублей за показ этих фильмов в январе-марте. Компания ""Централ Партнершип" также не может получить деньги с сети кинотеатров "Киномакс".

В свою очередь гендиректор "Киномакса" Дмитрий Нартов сообщил изданию, что "график выплат был не согласован, так как была непонятна дата начала работы, сегодня мэр Сергей Собянин объявил о ней с 1 августа, появилась определенность, и мы обсудим возможный график погашения".