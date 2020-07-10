Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:52Заразились
на 10.07В России 713 936+6 635В мире 12 268 518+227 038

Лавров не нашел выгод для России от торговой войны США и Китая

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Торговое противостояние между США и Китаем не в интересах России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы здесь выгоды не поимеем ни в отношениях с Евросоюзом, ни в отношениях с Индией, которые у нас носят традиционно дружеский, неконъюнктурный характер и перемен в которых я не предполагаю", - сказал он на сессии "Примаковских чтений", совместно организованной "Интерфаксом" и ИМЭМО РАН.

Война санкций

По словам министра, в целом обострение отношений между США и КНР "никоим образом не отвечает ни нашим интересам, ни интересам Евросоюза и других стран". "Если брать Евросоюз, то товарооборот Китая с ЕС абсолютно сопоставим с товарооборотом между Китаем и США", - подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, "здесь (ЕС) вступает в прямую конкуренцию с американцами, едва ли он будет поддерживать во всем США, когда они хотят максимально обескровить китайскую экономику путем перекачивания всех процессов, которые позволяют активно развиваться, на свою территорию".

Лавров выразил надежду, что Пекину и Вашингтону удастся снизить напряженность путем дипломатических методов. "Есть, конечно, и надежда о том, что у китайцев такая политическая и дипломатическая внешнеполитическая культура, которая всегда старается избегать острых ситуаций", - сказал он.

В то же время, как отметил Лавров, "есть и очень тревожные признаки того, что, несмотря на эти ростки надежды, которые нужно лелеять, все чаще и американские, и китайские официальные лица переходят на личности, причем в очень жесткой форме, и это говорит о высокой степени напряженности и с той, и с другой стороны".

"И этот градус, конечно, весьма и весьма тревожит. Надеюсь, что у наших китайских и американских коллег все-таки есть в запасе какие-то дипломатические методы, методы классической дипломатии, когда нужно не оскорблять друг друга публично, не обвинять друг друга во всех грехах, как это делают американцы на каждом углу, а все-таки садиться и признавать, что перед тобой одна из великих держав", - подчеркнул Лавров.

МИД Сергей Лавров США Китай

Новости
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд в закрытом режиме рассмотрит вопрос об аресте губернатора Фургала

Дело против советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущества Ивана Сафронова

Лефортовский суд не арестовывал имущества Ивана Сафронова

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи

Во исполнение Конституции депутаты усложнят изъятие детей из семьи
Пандемия коронавируса

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

В России выявлено 6635 новых заболевших коронавирусом

"Централ Партнершип" подал иск к киносети "Синема Парк" на 194 млн рублей

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"

Адвокат Трунов попросил возбудить на Фургала уголовное дело из-за пожара в лагере "Холдоми"
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Бизнесмен, давший показания об участии Фургала в заказных убийствах, взят под госзащиту

ИМЭМО РАН и "Интерфакс" проведут заключительную сессию "Примаковских чтений" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября

Двое депутатов думы Хабаровского края от ЛДПР арестованы до 8 сентября
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Суд решит вопрос об аресте губернатора Хабаровского края Фургала

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');