На строительство трассы Москва-Казань направят 150 млрд рублей из ФНБ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ направит 150 млрд рублей из ФНБ на строительство трассы Москва - Казань, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Направим на строительство трассы Москва - Казань (трасса М-12 – ИФ) 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. Соответствующие поручения будут даны министерству финансов, министерству транспорта и Минэкономразвития", - сказал он в ходе совещания по строительству автодороги "Европа-Западный Китай".

Он также обратился к профильным министерствам и ведомствам с поручением совместно с "Автодором" в ближайшее время предоставить согласованный план мероприятий, которые необходимы для запуска проекта в самые сжатые сроки.

"Министерству транспорта совместно с республикой Татарстан необходимо проработать вопрос строительства отрезка дороги Шали-Бавлы, который соединяет две важнейших федеральных трассы М-5 и М-7. Соответственно и министерству финансов проработать вопрос по государственно-частному партнерству в случае необходимости по этой трассе", - сказал Мишустин.