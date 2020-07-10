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Сторожевик "Сметливый" переоборудуют в корабль-музей в Севастополе

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сторожевой корабль "Сметливый" будет отремонтирован в ближайшее время, его планируют перепрофилировать в корабль-музей. Об этом сообщила пресс-служба ФГУП "13-й судоремонтный завод Черноморского флота" Минобороны РФ (Севастополь), которое займется доковым ремонтом судна.

"Специалисты завода подготовили доковый набор для этого "сторожевика". Его заведут в Северный сухой док в ближайшее время", - говорится в пресс-релизе.

По данным курирующего предстоящий ремонт старшего строителя кораблей Дмитрия Котловского, "Сметливый" будет находиться в доковом ремонте до начала августа.

Оборудование и технические средства, обеспечивающие непотопляемость и пожаробезопасность корабля-музея находятся в строю, как и другие механизмы, необходимые для его безопасной стоянки. Музеефикацией занимаются специалисты-музейщики и флотские ветераны.

"Сметливый" – сторожевой корабль модернизированного проекта 01090. Закладка корабля состоялась в июле 1966 года на судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве Украинской ССР. "Сметливый" спущен на воду в августе 1967 года. Корабль в последние годы выполнял задачи в Сирии.

Сенатор от Севастополя вице-адмирал Валерий Куликов предложил сделать из корабля музей. Инициативу, по сообщениям СМИ, поддержал министр обороны РФ Сергей Шойгу и власти Севастополя.

В декабре 2019 года "Сметливый" включен в книгу рекордов Минобороны с формулировкой "50 лет в составе Военно-морского флота". Основанием для решения явилось двукратное превышение кораблем проектных сроков службы.

ВМФ РФ Севастополь Сметливый

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