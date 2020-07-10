"Мираторг" заинтересовался возможностью поставок продовольствия в Нигерию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - АПХ "Мираторг", один из ведущих производителей и экспортеров мясной продукции, интересуется поставками продовольствия в Нигерию, видит препятствия при выходе на новые рынки из-за отсутствия в ряде стран российских торгпредств.

"Недавно мы обратились - Нигерия нас заинтересовала - страна с двухсотмиллионным населением, страна с огромным рынком продовольствия, но, к сожалению, присутствия (торгпредства - ИФ) там нет, и мы даже не знаем, как подступиться, хотя интерес там должен быть", - заявил вице-президент "Мираторга" Александр Никитин, выступая на конференции "Внешняя торговля в условиях пост-пандемии".

По его словам, задача торгпредств – поиск бизнес партнеров, открытие новых рынков, "часто экзотических для нас, где мы не были представлены и даже не представляли об их существовании".

Говоря о специфике продуктового и сельскохозяйственного экспорта, Никитин сказал, что она заключается в ветеринарном и фитосанитарном доступе на экспортные рынки. "Здесь мы имеем определенные сложности и задержки. Россельхознадзор и Минсельхоз возглавляют этот процесс, но часто наталкиваются просто на глухое молчание своих партнеров на той стороне, и часто российское продовольствие просто не имеет физического доступа на зарубежные рынки именно по ветеринарным причинам, - сказал он. - Часто на запросы Россельхознадзора ответы не следуют годами из отдельных стран, хотя продукты и продовольствие из этих стран присутствуют на российском рынке".

"Хотелось бы пожелать некоего здорового протекционизма и зеркальности в отношении с подобными странами. Для нас это основное препятствие по развитию экспорта продовольствия", - подчеркнул вице-президент "Мираторга".

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга работают в 17 регионах России. В структуру входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Производство на них организовано по принципу "от поля до прилавка". Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.